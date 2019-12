Inimesed Mirko Ojakivi: „Praegu on võimalik ajakirjanikuna ühiskonnas palju rohkem ära teha kui poliitikuna.“ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

„Mind hämmastab osa raadiokuulajate leidlikkus – tabada iga teema puhul ära võimalus, kuidas öelda, et valitsus on jälle teinud asju valesti ning poliitikud on sead ja pätid,“ ütleb Mirko Ojakivi, Vikerraadio saatejuht, pea igapäevane vestluskaaslane tuhandetes kodudes. Mõned arvavad, et ta elabki pigem raadios ja üksnes sealt võib teda tabada: suvel helistasid sugulased Mirko saate otse-eetrisse, et ta Setomaale külla kutsuda.