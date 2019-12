Tanel Padari esimesed jõulud isana: kodust on väga raske ära minna, Linda jääb mind oma armsate silmadega vaatama! 

Padar tõdes, et esimesed kuud lapsevanemana on olnud väga toredad. "Kõik on väga tore ja väga hästi. Linda on väga hästi kasvanud ja laseb meil isegi öösel magada. Tuleb tunnistama, et kodust on tõesti väga raske ära minna, kui ta jääb mind oma armsate silmadega vaatama… Ta ju rääkida veel ei oska, ta ei oska ka kehakeeles märku anda, et ära mine, või näeme varsti. Aga ma mõtlen temale kogu aeg, kui ära olen. Saame hakkama!" rääkis ta.

Padari sõnul on paarkümmend aastat tal detsember kõige esinemiste rohkem kuu olnud, kuid sel aastal otsustas ta teisiti. "Nüüd otsustasin, et ühe detsembrikuu olen rohkem isa rollis. Nii saan kodus oma perega olla. Eks näis, kui hästi mul see välja tuleb. Olen ju harjunud jõulukuul mööda Eestimaad ringi sõitma ja esinema, nüüd on üle pika aja jõulud täitsa vabad. Ma usun, et see on teistmoodi tore aeg. Võibolla saan isegi suusatama minna üle aastakümnete!" hellitas ta lootust.