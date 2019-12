Tenor Harri Vasar viis endaga hauda saladuse, kui palju tal tegelikult lapsi on 

Pea sama kordab sõna-sõnalt Harri Vasara õepoeg Lauri Saatpalu: „Eks poeg Aarne surm pani onule paugu. Fakt on see, et oma haigustega võitlemiseks kadus tal pärast poja kaotust jõud ja isu ära. Ta ju kasvatas Aarnet, kunstnikku ja esiklast, ise. Nii et tema surm pani ka Harrile põõna.“