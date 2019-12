Inimesed Jane Paberiti tütar: ma pole tänaseni ema numbrit telefonist kustutanud LP , täna, 15:05 Jaga: M

Jane Paberiti tütred Marleen Paberit ja Anna-Stiina Kaljusalu (paremal) Foto: Sami Lotila

"Ema tahtis, et tema Facebooki konto jääks alles, et saaksime sealt tema postitusi vaadata ja mälestusi hoida. Selleks tuleb ju Facebookile teatada, et inimene on surnud, aga ka selle asjaajamise ettevõtmine mul muudkui venis ja venis," räägib 28. märtsil Šveitsis abistatud enesetapu sooritanud Jane Paberiti tütar Anna-Stiina LP-le antud intervjuus.