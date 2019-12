Tom Waits 70: „Lapsena tahtsin olla vanamees.“ 

Tom Waits on üks neid haruldasi renessansilikke kujusid, kes olenemata ajajärgust või loost, millesse ta parajasti astub, toob sinna südant, ausust ja tõtt, kirjutab veebiväljaanne Farout Magazine legendaarse muusiku juubelile pühendatud artiklis. Tihtipeale paistab, et Waits mängib alati iseennast: ta on nii laval klaverit klimberdades kui ka filmilinal otsekui väljaspool aega paiknev autsaider. Kuid see pole mitte alati nii olnud. „Olen vist alati kuidagi pea alaspidi elanud... Tahan seda, mida ma ei saa,“ ütles Waits 2011. aastal antud intervjuus. Laulja sõnul on tema abikaasa Kathleen veendunud, et ta elab väärastunud reaalsustundega. „See on nagu narkots, aga sellest ei pääse enam välja. Lapsena tahtsin olla vanamees. Vanameestel olid vinged lood ja lahedad riided ja kihvtid kaabud.“