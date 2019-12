Saund Džässmuusika James Deani hukutasid uimastid Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

MUUSIKA JÄÄB: Chet Bakerist on vändatud mängufilm „Born to Be Blue“ (2015), kus teda kehastas Hollywoodi täht Ethan Hawke, ning tema muusikat on sämplinud arvukad artistid Mariah Careyst Trickyni. Foto: VIDA PRESS

Kui 58aastase Chet Bakeri käkras ja verine surnukeha 13. mail 1988 Amsterdami hotelliesiselt leiti, ei tuntud teda esiti ära. Omaaegsest nägusast džässitähest olid aastatepikkuse uimastite ja alkoholi pruukimise tagajärel alles jäänud vaid varemed. Ometi oli Cheti karjäär nii paljutõotavalt alanud.