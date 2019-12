VAPUSTAV! Eesti kaunitar krooniti Malaisia iludusvõistlusel nelja tiitliga!

24aastane naine lõpetas just jumestajakursused ja töötab pangas kliendinõustajana, lisaks on tal hambaarsti assistendi haridus. Juunis osales ta Eesti Iluduskuninganna konkursil, kus võitis tiitlid Publiku Miss ja Miss Globe Estonia.

Kõige rohkem meeldis talle, et aega leiti ka heategevuseks. „Külastasime puuetega laste lastekodu. See oli raskeim hetk,“ tõdeb naine, kellel endal on kolmeaastane poeg.