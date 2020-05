UUS TREND | Eesti kuulsused annavad lahkuminekust teada sotsiaalmeedia vahendusel

Raadiohääl Brigitte Susanne Hundi suhe Ron Nõmmega läks lõhki eelmise aasta oktoobrikuus. Brigitte kirjutas sotsiaalmeedias, et otsib endale kiiremas korras uut korterit, kuna tema elukaaslane Ron Nõmm pettis teda, suudeldes teist tüdrukut. "Ma üürin kiiremas korras omale korteri, kuhu ma kolin kohe ise sisse. Kõikidele, kes saatsid mulle videoid, see on tõsi, et minu endine peika Ron suudles tõepoolest peol teise naisega. See on tõsi, ma kinnitan seda. Ja ilmselgelt on see suhe läbi," ütles Hunt oma Instagrami story's.

Mõned päevad hiljem kirjutas Hunt sotsiaalmeedias, et annab Ronile tema teo andeks, kuid nende teed jäävad lahku. "Ta on imeline inimene, kelle kõrval mul olid suurepärased 1,3 aastat. Me otsustasime ühiselt jääda lahku ja liikuda edasi, sest me oleme nii erinevad inimesed. Mul on kahju, et see kõik peab olema avalik, aga ma südamest soovin Ronile parimat ja me jääme temaga alati sõpradeks."

Brigita Murutar ja Paul Neitsov, Silvia Ilves ja Paul Neitsov

Möödunud aasta esimesel päeval kirjutas lauljatar Brigita Murutar Instagramis, et on otsustanud uut aastat algustada üksikemana ja et tema teed Paul Neitsoviga on lahku läinud. Murutar andis postituses teada, et teda ei jäetud, vaid otsustas ise koos lapsega kahekesi eluteel edasi liikuda.