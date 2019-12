TOP 10 | Eesti staarid, kes tähelepanu laineharjalt vajusid sügavale unustusehõlma 

2016. aasta mais teatas mees, et lahkub poliitikast ja erakonnast. Väidetavalt oli Toobali erakonnast lahkumise põhjuseks vestlus 15aastase noormehega. Veel enne seda teatas ta, et talle kuuluv osaühing Kuusiku Tall ostis Kildu koolimaja, et sinna ratsakeskus ja külalistemaja rajada.

Priit Toobali matusebüroo Foto: Aldo Luud

Ei läinud kaua mööda, kui kirjutati, et Toobal on sisenenud ka matuseärisse. Peagi tabas meest aga uus skandaal: ekspoliitik nabiti autoroolist kinni jääknähtudega. 2018. aasta septembris sattus mees taas skandaalikeerisesse, kui „Kuuuurija“ saade rääkis loo sellest, kuidas Toobal püüdis ühel suveööl kinni 18aastase noormehe, toppis ta vastu tahtmist oma autosse ja hoidis teda kodutalus pantvangis kuus tundi. Järgmisel päeval kirjutas superstaarisaates osalenud Rauno Gutman sotsiaalmeedias, et Toobal on ka teda deidile kutsunud. „Ta sai hakkama rumala naljaga ja on selle juba oma lehelt maha võtnud, seega uudist pole," lausub Priit Toobal Õhtulehele, kuid soostub siiski jagama, kuidas vestlus tegelikult edasi läks. Toobal jagas pilti vestluse jätkust, kus kirjutas, et tegelikult tahtis noormeest esinema kutsuda.



Vahetult pärast seda teatas Toobal, et lahkub Suure-Jaani kultuurimaja direktori ametikohalt. Veel enne, kui kuu vahetuda jõudis, pani kohtutäitur Janek Pool enampakkumisele Toobali Viljandimaal asuva maja koos maatükiga.