Channing Tatum ja Jessie J läksid lahku 

People'i andmeil on üks lahkumineku põhjusi distants: Channing tahab olla Los Angeleses, et tütre seltsis aega veeta. "Jessie eelistab Inglismaad." Ühtlasi olla ekskallimatel eri proriteedid. "Neil oli koos lõbus olla, aga midagi tõsisemat sellest ei tulnud."

Jenna Dewan on pärast lahutust oma eluga jõudsalt edasi liikunud - ta ootab oma uue kallimaga last. Jessie seevastu on tunnistanud, et ei saa tervisehäda pärast lapsi.