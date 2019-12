Joel Steinfeldt Loosaare skandaalist: kes naerab viimasena, naerab paremini 

"Aga minul läheb päris lõbusaks! Minu jaoks realiseerub järk-järgult ütlemine: "Kes naerab viimasena, naerab paremini!" Oli üks muusikust kolleeg, kes aastate eest sõrmega minule osutades ütles: "Kus suitsu, seal tuld!" Ja siis lahvatas tema enda ümber skandaal lapsporno omandamises," kirjutab skandaalne muusik Joel Steinfeldt sotsiaalmeedias.

Samal teemal Inimesed Venno Loosaar sai süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises "Oi, kui palju on olnud neid minu kallal hammaste teritajaid, ilkujaid, pilkajaid, roppe sõimajaid ning vangla ja surmaga ähvardajaid! Nii olen ma nad kõik ära tundnud, kes iseeneste sildid ja nimed minu külge on riputanud. Iga puu pargis tunneb ära need, kes talle märgi või sildi külge on pannud! Häbenege, te rõvedad pilkajad!," avaldab laulja arvamust.

Skandaal Steinfeldti enda ümber sai alguse 90ndate keskel, kui muusik pärast Itaalias vanglas istumist kodumaale tagasi tuli. Itaalias vangis olemise kajastamist ajakirjanduses kommenteeris muusik järgmiselt: "See, mis mina korda saatnud - ütlesin ajakirjanikule, et pole ka surmaga ähvardades selliseks võimeline, kuid see jäeti välja."