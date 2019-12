Ränga süüdistuse saanud Venno Loosaar: mul puudub laste suhtes seksuaalne huvi ning minu hing on puhas

Reede pärastlõunab saadab Venno Loosaar välja pressiteate, milles seletab süüdistuse sisu.

Prokuratuuri palvel on Loosaare pressiteatest välja toimetatud osa, mis laseks võimalikku kannatajat tuvastada.

Venno Loosaare sõnul on tema peretuttav esitanud süüdistuse, et ta on kolm kuni viis aastat tagasi katsunud nende last läbi riiete kubeme piirkonnast. Loosar ütleb, et kõnealune laps mängis aastatel 2014 kuni 2018 koos tema lasteaga.

"Kinnipidamisel, mis toimus käesoleva aasta jaanuaris, võeti mu kodust kaasa kõik infokandjad sh. arvutid, telefon, tahvelarvuti ja välised kõvakettad. Minu arvutitest ei leitud faile ega viiteid otsingusõnadele, mis viitaksid lapspornograafiale. Küll aga leiti ühelt väliselt kõvakettalt, 25 932 faili hulgast 19 pilti ja 4 videot, kus prokuratuuri sõnul (tsiteerin) – kus on kujutatud t õ e n ä o l i s e l t alla 14-aastaseid isikuid erootilises ja/või pornograafilises situatsioonis (tsitaadi lõpp)," teatab Loosaar pressiteate vahendusel.

Ta jätkab: "Ma tunnistan, et soetasin 2010. aasta paiku DVD kandjatel pornograafilise sisuga materjali ning laadisin need ühele kõvakettale, mida ekspretiisi sõnul avati viimati 2013. aastal. Pean tunnistama, et ma pole selle kõvaketta sisu üksikasjadega kursis, kuid saan aru, et see ei ole vabandus."

Loosaar ütleb, et ta on kõnealuse peretuttava lapsega mänginud, kuid mitte kunagi ja mitte kedagi väärkohelnud.

"Olen ise kahe täisealise tütre ning kahe alaealise poja isa ning oleme perega šokis, et see lugu sel moel avalikkuse ette toodi, enne kui mulle anti võimalus end kohtu ees kaitsta. Kui see lugu täna, alles süüdistuse faasis avaldati, öeldi mulle ära mitu varem kokkulepitud esinemist, minu pere on šokis ning mul puudub igasugune võimalus neid kaitsta," ütleb Loosaar.