Lauri Kaare filmist „Tõde ja õigus“: esmapilgul üdini eestilik lugu on piisavalt universaalne, et mõjuda ka vaatajale kodust kaugemal 

Lauri Kaare nendib: "Loomulikult ma lootsin, et nii läheb, aga see ei tähenda veel, et see kindel oli. 21. augustil, kui tehti teatavaks, et Eesti esindajaks seekordsel Oscari-rallil on just "Tõde ja õigus", saatsin Ivo Feldile õnnitlussõnumi, mille lõppu märkisin: "Next stop, shortlist!" See etapp on nüüd õnneks edukalt läbitud."