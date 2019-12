PILDID | Raul ja Carlos Ukareda südamlik isa-poja jõulukontsert on puhas rõõm 

See on üks ilus lõik Piiblist, Siiraki tarkuseraamatust. See kirjakoht räägib autori imetlusest Looja kauni loodu üle. Me Carlosega arvame samuti, et maailm on kõikide hõõrumiste ja inimliku tühisuse kiuste äärmiselt ilus paik ja on suur rõõm selles olemasolemise imes osaline olla. Oma muusikaga loodame selle ilu loomisele natuke lisada.