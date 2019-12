Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Nõmmel järjest panku rööviti 

Teda püüdis takistada kolina peale kohale rutanud pangajuhi abikaasa, kelle röövel küll rusikahoobiga pikali virutas, kuid osa pangast röövitud rahast pudenes ühtaegu maha. Sellega tema õnnetused ei lõppenud. Mööda Raudtee tänavat Hiiu jaama poole kõndides pillas ta veel ühe rahapaki maha, mille vastu tulnud naine üles korjas. Karjus küll esiti, et halloo! te pillasite midagi maha! – aga kui ta nägi, et pakis on raha, jooksis kähku minema. Kadus jäljetult. „Ju ta on õnnelik ootamatu jõulukingi üle,“ ironiseerisid ajalehed.