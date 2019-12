Inimesed Paradoks: oleme seda lugu pea samamoodi esitanud nagu Karmo Nigula näosaates Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

RAJU SHOW: „Head kujud olid bändiliikmeteks kutsutud ja muidugi bassimees Andrus Särevi karakter (Reigo Tamm, vasakul) oli väga tabavalt ja koomiliselt välja mängitud, sain suutäie naerda,“ kiidab Paradoksi kitarrist Jaan Reim näosaate paroodiabändi. „Karmo Nigulale (paremal) viskan viis selle eest, et ta uhkusega oma kodulinna Paide suure publiku ette viis!“ Foto: Martin Ahven

„Selliseid lastelaule me küll ei mängi!“ ütles üks Paradoksi liikmetest, kui laulja Peeter Kirss õhinal jupikese oma äsja valminud loost „Ära möödu must lähedalt“ bändikaaslastele esimest korda ette kandis. Aga juhtus hoopis nii, et sellest „lastelaulust“ sai Paradoksi kõige kuulsam ja nõutum lugu.