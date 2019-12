Dilaila kolumn | Salajase jõuluvana prohmakad 

Aga töökohtades üle Eesti on lisaks asutuse jõulupeole hakatud üha rohkem järgima salajase jõuluvana traditsiooni. Kui sulle su kolleegid meeldivad, siis muidugi, lase aga edasi.

Aga kui paljudele meist tegelikkuses meie töökaaslased meeldivad? Mihkel raamatupidamisest haiseb ja aroomi järgi otsustades elab ilmselt oma autos. Marge ei lase kunagi ühtegi juhust mööda, et kellelegi halvasti öelda. Ning Jevgeni joob kohvitassist viina ja siis eitab seda. Tõsi, uus reklaamimees Toomas on päris kena, ehkki paar päeva tagasi joonistas ta paberile peenise ja lehvitas seda mu näo ees. Huvitav, kas tal on esimene klass ikka lõpetatud.

No kujutage ette, mida see punt võimaluse avanedes üksteisele kinkis! Mihkel sai muidugi deodorandi. Ent kiilanevale Margusele kingiti parukas ja Margele vibraator. Mõlemad jooksid vetsu nutma.

Toomasele kinkis keegi ühe veidra sõrmuse. Alles peo edenedes saime teada, et tegu on peeniserõngaga ning ta oli töökoha saanud tänu sellele, et tal on ühe vanema naisbossiga afäär.

Ning Jevgenile kinkis keegi veel ühe pudeli viina. Jõulupeost saadik pole ta tööle ilmunud.

Mina sain aga Gucci saapad ja eelmise nädala Linnalehe koopia. Ju siis tunneb keegi end minu kolumnist puudutatuna!