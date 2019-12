Film MILLINE ÜLLATUS! Lisaks Juhan Ulfsakile teeb „Tenetis“ kaasa ka Ivo Uukkivi? Viljar Voog , täna, 14:34 Jaga: M

Ivo Uukkivi Foto: Tiina Kõrtsini

Kuigi Christopher Nolani suurfilmi „Tenet“ ilmumiseni on veel aega, tilgub selle kohta aina enam infot. Paar päeva tagasi kirjutasime, et filmis osaleb väikese rolliga Ingrid Margus, siis nüüd selgub, et kaasa teevad ka Juhan Ulfsak ning isegi Ivo Uukkivi.