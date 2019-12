TIMMERI TAROSKOOP 23.-29. DETSEMBER | Lõvi võib saada abieluettepaneku, Kaksikud peavad palju eest vastutama 

KAKSIKUD peavad jõulunädala algul kohe nii paljude asjade eest vastutama, tööl on otsused teie teha ja teiste motiveerimine jääb ka teie õlule. Armusuhetes annate tühje lubadusi, te ei suuda neid pidada. Rahalises mõttes peate olema julgem, liiga arglikult võtate riske, lõhkuge piire ja mõelge laiemalt. Kipute kõndima mööda joont ja kardate eksida. Nädala lõpus on Kaksikud romantilised, põletavad küünlaid ja veedavad aega armastades.

VÄHK alustab jõulunädalat romantiliselt. Teie armastus on justkui maagiline, panustate mõlemad. Mis Vähile muret teeb on tema rahaline seis ja turvatunne tööl. Peaksite alustama justkui uute asjadega, aga teil ei ole tahtmist ega jõudu, teile tundub, et teid kasutatakse lihtsalt ära ja suunatakse kogu koormus teie õlgadele. Nädala lõpus peaksite asjad selgeks rääkima, võtke mask maha ja laduge kõik välja.

LÕVI läheb jõuludele vastu uhke tundega. Vajate kiitust ja seda te ka saate. Jõulude ajal on Lõvi väga perekeskne, kuulab vanavanemaid, suunab ja õpetab lapsi, on kodus musterkaaslane ja vajab hubasust ning romantikat. Poe ostate küünaldest tühjaks! Suhetes on Lõvi salapärane, õrritate ja mängite. Suhtes Lõvi võib saada abieluettepaneku, igal juhul tunnete, et olete koos õige inimesega. Ilus nädal.