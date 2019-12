„Tõde ja õigus“ leidis Berliinist levifirma 

Films Boutique'i juht Jean-Christophe Simon ütles Deadline'ile, et neil on suur rõõm „Tõe ja õigusega“ töötada ning film on muljetavaldav ja väga liigutav. Simoni sõnul annab „Tõe ja õiguse“ temaatika võimaluse tõmmata paralleele Ameerika ja ka teiste riikide ajalooga, „kus inimesed pidid oma maade „vallutamise“ ja perede ellujäämise nimel võitlema“.

„Samas on see väga nüüdisaegne, näidates, kuidas me praeguses maailmas maaga sideme oleme kaotanud.“ Simoni sõnul on „Tõde ja õigus“ eriline film - „tugeva režissööritööga draama lühifilmi Oscarile nomineeritud kineastilt, kuid ühtlasi väga mõistetav ja tugeva kommertspotentsiaaliga liigutav peresaaga“.