TREILER | Siin ta on! Ilmus Christopher Nolani „Teneti“ ametlik õrriti

Eelmisel nädalal dešifreerisid Nolani-fännid „Teneti“ mõistatusliku sotsmeediaklipi põhjal, et palavalt oodatud spioonipõneviku treilerit saab täha just täna.

„Star Wars: Skywalkeri tõus“ on täpselt selline film, mille eel võiks „Tenetit“ tutvustada, sest see tõotab publikurekordeid. Varem on sel moel publiku ette jõudnud Nolani „Pimeduse rüütli“, selle järje ning „Dunkirki“ kümneminutilised avaklipid. Saksa meedia teatel on „Teneti" tutvustus kuue ja minuti pikkune, kuid internetti ilmunud treiler on siiski lühem. Kosmose IMAX kinos nägi eile õhtul aga ka pikka filmi proloogi, kus lööb kaasa ka Juhan Ulfsak.