Täna jõuab vaatajate ette Christopher Nolani „Teneti“ treiler 

Eelmisel nädalal dešifreerisid Nolani-fännid „Teneti“ mõistatusliku sotsmeediaklipi põhjal, et palavalt oodatud spioonipõneviku treilerit saab täha just täna. Nende rehkendused osutusid õigeks: nüüd on mitmetesse USA kaubanduskeskustesse ilmunud reklaamvideod, mis kinnitavad, et uus treiler ilmub just täna.