Selgusid Neitsi Maali tänavused kandidaadid 

“Valiku keerukust näitab tõsiasi, et filmiajakirjanikelt said tänavu eelhääletusel punkte rekordilised 25 erinevat filmi, mille sekka jagus lühifilme, animatsioone ja dokumentaale. Viimastest jõudis viie lõpliku kandidaadi sekka koguni kolm. Selline rikkalikkus ilmestab, kuivõrd mitmekülgseks ja tugevaks on muutunud kodumaine filmimaastik,” ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.