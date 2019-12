Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas on: kas juba Aadam kandis habet? 

Piibli ja vanade legendide põhjal teinud Harvardi ülikoolis end doktoriks väidelnud preili kindlaks, et Aadam ei kandnud habet. Mitte sellepärast, et ta ülepäeviti selle maha ajanuks. Ta oli paradiislik olend, selgitab Tallinna Post. Alles pärast pattulangemist hakanud Aadama lõuaotsale siginema esimesed karvad. Ehk teisisõnu: iga langenud ingel, kes kuradiks muutub, hakkab pattulangemise märgiks habet kandma. Hiljem on mõni riigipea otse keelanud habemeajamise, põhjendades, et looduse antut ei pea inimene mitte muutma. Teised valitsejad jälle on nõudnud, et meeste nägudel poleks ainsatki habemekarva – Venemaal oli isegi habememaks.