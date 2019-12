„Tähesõdade“ kuulsus viis noore näitlejatari närve ravima 

Enne kui Abrams inglise näitlejatari 2015. aasta filmi valis, töötas Daisy poole kohaga baaridaamina. Režissöör hoiatas teda: mõne fänni jaoks on „Tähesõjad“ võrdne religiooniga. Daisy püüdis end vaimus harjutada sellega, et kuulsus muudab ta elu. Kuid kõigeks ei olnud ta valmis. „Mind on paar korda jälitatud ja sind haaravaks kabuhirmuks pole kuidagi võimalik valmistuda,“ ütles ta hiljutises The Suni intervjuus. Paar aastat tagasi New Yorgis hakkas üks mehemürakas Daisyt hilisõhtul jälitama. Näitlejatar oli teel hotelli. „Ma ei tea, kas ta oli lihtsalt mõni obsessiivne fänn või tõesti kurjade kavatsustega isik, aga iga tüdruk läheks paanikasse. Pistsin kisendama ja ta jooksis minema. Aga ma mäletan totaalset hirmu, mis mind haaras.“ Ridley ei varja: ta vajas pärast seda psühhoteraapiat. „Mul oli tõesti hirm.“

Daisy Ridley Rey rollis. Foto: Outnow.ch

1977. aastal alanud Skywalkeri saaga saab uue filmiga lõpu. Daisy tunnistab, et nuttis pool tundi lohutamatult. „Mul on vaatajate pärast hea meel, aga mõte, et see kõik on peaaegu läbi, tundub kuidagi veider ...“ George Lucase käest „Tähesõdade“ frantsiisi ostnud Disneyl on aga hulgaliselt plaane uute tegelaskujudega filmide jaoks. Esialgu pidid esimese uue triloogia kirjutama „Troonide mängu“ stsenaristid David Benioff ja D. B. Weiss, kuid nemad taandusid hiljuti, tuues põhjuseks koostöö Netflixiga. Väidetavalt värbas voogedastusgigant loometandemi 200 miljoni dollari eest. Plaanis on aga teinegi „Tähesõdade“ triloogia, mille väntab „Viimaste jedide“ lavastaja Rian Johnson. Lisaks jõudis voogedastusfirmas Disney + 12. novembril vaatajateni „Tähesõdade“ sari „The Mandalorian“.