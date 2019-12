Inimesed VIDEO | Rootsi prints Oscar käis jõulukuuske valimas! Toimetas Triin Tael , täna, 14:47 Jaga: M

Crown Princess Victoria, Prince Oscar and Prince Daniel arrives for the tradional arrival of the Christmas trees at the Royal Palace in Stockholm, Sweden on Wednesday, December 18, 2019 Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070 Foto: Jessica Gow/TT

Rootsi kuningakoda on avaldanud armsa video, kus kroonprintsess Victoria ja prints Daniel valisid koos pisipoeg Oscariga pühadekuuske.