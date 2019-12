Üle 70 miljoni albumi müünud Enigma tuleb uuel aastal Eestisse!  

Sakslase Michael Cretu juhitav projekt on üle maailma müünud rohkem kui 70 miljonit albumit ning seda on pärjatud rohkem kui 100 plaatina nominatsiooniga. Enigma külastab Eestit esimest korda, kavas on kahetunnine show, mille jooksul saadab Enigmat bänd ja keelpilliorkester. Piletid kontserdile tulevad müügile neljapäeval 19. detsembril kell 10.00.