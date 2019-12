Eksabikaasa kaitseb printsi: „Imeline mees peab nii hirmsasti kannatama!“ 

Prints Andrew' eksabikaasa Sarah Ferguson (60) andis Araabia Vogue'i intervjuus mõista, et skandaali all kannatab kogu pere. „Kui räägin prints Andrew'st, räägin perest, sest viimased kuud kuus on tüdrukutele ja mulle raske olnud,“ ütleb Fergie'ks kutsutud Yorki hertsoginna, kellel on koos printsiga kaks tütart: printsess Beatrice ja printsess Eugenie.

„Näha nii imelist meest nii hirmsasti kannatamas ... Andrew on kõige parem mees, keda ma tean. On uskumatu, kui palju ta on Suurbritannia hüvanguks teinud, ja kõik see [süüdistus] on rumalus. Nii et räägin perest ja võtan seda väga tõsiselt. Meeste vaimne tervis on tähtis ja seda tuleb rohkem toonitada.“