Inimesed „Star Treki" täht William Shatner lahutab neljanda abielu Toimetas Triin Tael , täna, 10:19

William Shatner Foto: AP/Scanpix

„Star Treki“ legend William Shatner (88) on lahutuspaberid sisse andnud. See on tema jaoks juba neljas purunenud abielu.