Kim Kardashian pidi taas ühe lapse perepildile juurde töötlema 

Möödunud nädalal jagas Kardashian Instagramis pere jõulukaarti, kus ta poseeris koos abikaasa Kanye Westi ja nende nelja lapse Psalmi (7kuune), Chicago (1aastane), Saint (4aastane) ja North (6aastane). Kim paljastas saates "The Ellen DeGeneres Show", et North oli pildile juurde töödeldud.

"North keeldus pildile tulemast. Ta lihtsalt nuttis, sest tahtis, et tal oleks üks kindel soeng. Ütlesin talle: "Okei, sa ei tule kaardipildile ja teeme pildi ilma sinuta." Ja talle see sobis. Järgmisel päeval ärkas ta üles ja ütles: "Emme, ma tahan väga kaardil olla."," paljastas Kardashian.

Tegu pole esimese korraga, kui Kimil tuleb lapsi pildile juurde töödelda. Oktoobris paljastas ta, et kui pere tegi Halloweeni pilti, kartis Chicago Kanye Westi kostüümi - mees oli riietunud Dinoks filmist "The Flinstones" - ja keeldus pildile tulemast.

"Chicago kartis Dinot. Me üritasime talle selgitada, et see on issi, aga ta ei saanud veel aru. Aitäh fotograafile, kes ta pildile töötles ja meie perekonna Flintstone'de unistuse täide viis."