Endine alluv süüdistab Robert De Nirot soolises diskrimineerimises 

De Niro kaevas Robinsoni kohtusse, väites, et naine kulutas oma tööaega telesarja vaatamiseks - väidetavalt vaatas naine töö ajal nelja päeva jooksul ära 55 episoodi "Sõpru". Samuti olevat Robinson valesti kirja pannud oma puhkusepäevi.

"Need süüdistused kahjustavad Robinsoni huve. Kohtupraktikas puudub juhus, kus inimene oleks kaevatud kohtusse seepärast, et ta vaatas arvatavasti töö ajal telekat," ütlevad Robinsoni esindajad.

Robinson väidab, et De Niro on tema suunal teinud vulgaarseid ja sobimatuid soolisi kommentaare, samuti ütleb naine, et endine ülemus sundis teda tegema ületunde, kuid maksis tehtud töö eest vähem, kui kolleegidele.

Robinson alustas kohtupaberite järgi De Niro frimas tööd juhatajana 2008. aastal, olles 25aastane. 2019. aastal ütles ta oma ameti üles, olles siis ametinimetuselt produktsiooni- ja finantsosakonna asepresident, kuid väidab, et De Niro nimetas teda endiselt vaid oma assistendiks ja väitis, et tema töö on "stereotüüpselt naiselik".

"De Niro sundis Robinsoni ka sügama oma selga, pluusi kinni nööpima, särgikraed korrastama, lipsu siduma ja utsitama end üles äratama. De Niro seisis ka osavõtmatult kõrval, kui tema sõber preili Robinsoni tagumikule laksu andis," seisab dokumentides. Samuti väidab Robinson, et 76aastane näitleja urineeris samal ajal, kui nad omavahel telefonis rääkisid ja kohtus naisega vaid pidžaaamat või hommikumantlit kandes. Lisaks olevat De Niro nii Robinsoni kui ka teiste naistöötajate suunal kasutanud vulgaarseid väljendeid.