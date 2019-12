NOËP esines Itaalia televisioonis seal ülimenuka singliga „Fk this up” 

Lugu" Fk this up on itaallaste seas soojalt vastu võetud ning on sealsetes raadio muusikaedetabelites kõrgel positsioonil. "See oli päris pikalt top kümnes. Kõige kõrgem koht Itaalia raadiote peale kokku, mida "Fk this up saavutas, oli viies koht," rääkis Kõpper. Muusiku sõnul mängitakse lugu ka teistes välisriikides. "Seda mängitakse mujal ka sest selle plaadifirma allüksused pidid seda vahepeal promoma. Warner Music Italy on teinud väga head tööd."