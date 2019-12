Lapseootel Marilyn Kerrol hakkas otse-eetris halb ja ta katkestas intervjuu: pange pausile 

"Me peame väikese pausi tegema, nagu te näete, Marilynil on natuke halb," sõnas saatejuht Jüri Butšakov. Õnneks kogus Marilyn end üsna kiiresti ja intervjuu sai jätkuda.

Lisaks kohkunud saatejuhtidele olid mures ka Kerro fännid, kes ei teadnud, mis naisel juhtus. Õnneks andis nõid peagi sotsiaalmeedias teada, et temaga on kõik kenasti. "Minuga on kõik korras nagu viimaseid kuid rasedatel ikka sättis beebi end närvi peale ja tegi valu. Muretsema ei pea, meiega kõik korras, lihtsalt vähem istumist ning rohkem liikumist," kirjutas ta.