„PUUDUTA MIND“ | Liina Elvik: miks on mõne inimese kaugeim reis ainult 20 sentimeetri pikkune? 

Eestlasest joogaõpetaja raamat viib kundalini jooga maagilisse salamaailma – õpetuste juurde, mis olid kunagi kättesaadavad vaid valitsejatele, kuid nüüd on avatud teenima igat inimhinge. Iidsed joogatarkused õpetavad, kuidas elada siin maailmas õnneliku, elurõõmsa, terve, armastava ja kartmatuna, mõista ja hoida harmoonilises tasakaalus keha, meelt ja hinge ning suhteid iseenda ja teistega. Mida süüa, et tervis oleks tugev ja meel erk.

Mis on kundalini jooga?

Kundalini jooga on dünaamiline ja intensiivne joogavorm, mis kasutab kriya`sid (füüsilisi harjutusi), mantraid (helivibratsiooni), mudrasid (spetsiaalseid käteasendeid), bandha`sid (kehalukke), hingamist ja meditatsiooni, et panna kehas energia liikuma. Kundalini jooga eesmärk on tõsta keha energeetilist taset, avada loovust ja viia sind kontakti oma tegeliku olemusega, et võiksid elada õnneliku, elurõõmsa, terve, armastava ja kartmatuna. Kundalini jooga pärineb kuninglikust radza-joogast, mida anti sajandeid kuningaliini pidi meistrilt õpilasele edasi ja mille õpetust hoiti kui salateadust.

Sellepärast jõudis kundalini jooga laiemate hulkadeni tunduvalt hiljem kui teised joogaliigid. Sikhide gurud olid radza-joogid, kes viisid kundalini jooga rahva sekka, õpetades inimestele hingamistehnikaid, asana`id ja mediteerimist. Läänemaailma jõudis kundalini jooga alles 1969. aastal, kui Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan, PhD) selle võimsa ja võrratu distsipliini meieni tõi.

Kundalini jooga tegeleb seitsme tšakra, halo ja auraga (kaheksas tšakra). See töötab otseselt kogu energiaga ja sellel energialiikumisel on üks lihtne omadus: kas võngud sina või võngutab see sind. Kas sõidad sina energialainel või sõidutab see sind. Kundalini tehnikad õpetavad oma energiat juhtima ja kogema ja kõikidest olukordadest tasakaalu säilitades läbi voolama. Kundalini jooga põhineb teadlikkusel.

See teadlikkuse energia, kundalini, on tavaliselt uinuvas olekus. See tähendab, et sa koged iseenda võimekust ja reaalsust piiratud viisil. Kuid seda, et kõike on piisavalt ja külluses. Ja selleks ei vaja sa tohutuid mugavusi ega ideaalseid inimesi, kes su õnnelikuks teeksid. Õnne ja harmooniat ei ole mõtet otsida väljastpoolt iseend. Mitte miski ega mitte keegi peale sinu enda ei saa tuua sulle rahulolu ja rõõmu. See on sinu sisemine rännak, sinu põnevus ja vastutus.