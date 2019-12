Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas apteegid ka vanasti peavalu tegid 

Apteegid väitsid vastu, et ega ladina köögi pidamine mingi kullaauk ole ja nemad ei säti hindu paika. Seda teeb sotsiaalministeerium, vaba turgu ei ole. Ravimite hinnakirjas on üle 3000 rohu, millest osa ei pea küll iga päev saada olema. Kohustuslikud olid 800 nimetust. Aga toodi näide ühest linnaapteegist. Tuldi arstitähega, mille tarvis oli vaja eraldi rohtu tellida. Kolme grammi retseptirohu jaoks kesklaos pakendeid polnud, saadeti 30grammine. Nüüd seisvatki 27 ülearust grammi kolmandat aastat apteegis, hoides ühtlasi kinni 19.15 krooni apteekri rahast. „Selliseid juhtumeid on palju,“ kurtsid apteekrid ja selgitasid, miks juurdehindlustest hoolimata nad maapiirkondades aiva kahju kannatavad. Lisaks ei kannata paljud droogid üleüldse pikemat hoidmist.

Tunnistati küll, et Tallinnas oli kasumiprotsent tol ajal 15,3. Rahvas ei peaks sellisest kasumist hoolimata nurisema, väitsid apteekrid ja kinnitasid, et Eestis on ravimitel odavamad hinnad kui teistes Euroopa riikides. Isegi odavamad, kui neis maades, kust arstirohte sisse veetakse. Samas on apteegis vastutaval kohal töötavate kõrgema eriharidusega proviisorite palk meil umbes kaheksa korda väiksem kui hambaarstidel, panid apteekrid hädatsemisele punkti.