RAAMATUESITLUS | Mis on eluterve pohhuism? Tom Valsberg teab! 

Jah. Eluterve pohhuism on olukord, kus sa tõsise näoga tegeled millegi tõsisega, mingi projektiga, mingi tööga. Võib-olla on seal pingelist sagimist. Võibolla sa õpid eksamiks. AGA Samal ajal mõtled enda sees sügavalt mõnusa muigega, et loomulikult ma annan endast parima aga samal ajal on mul täitsa savi ka. Kui see kõik pekki läheb, pole sellest ka mitte midagi hullu! Maailm ei plahvata! Ma ei sure ära! Oluline on ainult see, et mu sisemaailm oleks pingevam ja ma annaks endast parima. Miks? Sest ainult pingevabalt saan ma üldse anda endast parimat!