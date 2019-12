Ivo Felt Oscarite eelnimekirja pääsemisest: väike lootus hingitses, aga see tuli üllatusena 

"See nimekiri on väga kõva ja sellesmõttes on meil väga suur au seal sees olla," tõdeb Felt, et konkurents on tugev.

Mees ütleb, et tööd tuleb muidugi edasi teha. "Ma arvan, et praegu pooleli jätta oleks natukene tobe, iseasi on see, kui palju meil seal võimalusi on. Ma arvan, et mitte väga palju, aga praegu mitte midagi teha tundub ka vale."