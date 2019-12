VIDEOINTERVJUU | Jana Hallas 50: "Ma olen üksi olemisega harjunud ja õnnelik" 

Jana, kui helistasin sulle mõned päevad tagasi, siis tabasin sind ehituspoest, kus parasjagu värve ja pintsleid kokku krabasid. Mis toimub?

Jaa, vaata mu küüsi! Sellised näevad välja ehitustöölise, mitte stilisti käed. Mul käib kodus "väike" remont. Tegelikult olen hästi elevil, sest ma olen varemgi hästi palju kodus ise oma kätega ära teinud - seinu värvinud, ehitanud ja parandanud pisidetaile. Mulle väga meeldib seda teha. Vahel lihtsalt tuleb mingi hea mõte ja ma teen selle kohe ka ära. Lapsele disainisin näiteks ise koolilaua. Köögimööbli disainisin samuti ise. Eriti meeldib mulle eelmise sajandi keskpaiga stiil, nii-öelda mid century style. Nüüd hakkasin disainima sauna eesruumi. On olemas selline hästi lahe asi nagu mikrotsement, jätke see meelde ja uurige selle kohta. Sellega saab vanu plaate katta. See on hästi äge ja näeb kihvt välja!

Remondinaine! Kas sul on keegi abiks ka?