„Rannamaja“ Kristo leidis uue ameti: rahvast lõbustada ja pulli teha mulle meeldib! 

Raadiosse sattus Kristo tänu külaskäigule TV3 saates „Seitsmesed: Duubel“. „Lugesin seal ette ravimireklaami. Tre raadio saatejuht nägi seda ja kirjutas mulle,“ meenutab Kristo, kuidas pakkumine temani jõudis.

Tööpakkumisi on Kristo sõnul talle ikka tulnud. „Nipet-näpet. Mitte väga palju, aga vähe ka ei ole. Enamus on muidugi sellised pakkumised, millega ma ei viitsi tegeleda,“ tunnistab ta, et ehitusalaseid pakkumisi ta vastu ei võta ja mõnele teiselegi on ära öelnud.

Instagramis annab Kristo teada, et ootab ka pakkumisi õhtujuhitööks. Mõnel sünnipäeval on ta juba käinud, aga vähe veel. „Tahaks rohkem,“ kinnitab ta. „Suhelda ja esineda mulle meeldib. Rahvast lõbustada ja pulli teha ka. Huumorit oskan teha, suu peale kukkunud ei ole, nii et why not [miks mitte – ingl. k],“ naerab noormees.

Enne raadioeetrisse minekut käis Kristo ka nii-öelda kuiva trenni tegemas: „Päris palju, käisin 24 tundi kindlasti kokku ilma eetrita harjutamas.“

Kuigi raadiotöö pole kontimurdev, on Kristo sõnul kõige keerulisem just tehniline pool. „See programmivärk, mis arvutis tuleb teha, lugusid otsida, õigesti ajastada, et õigel ajal õiged asjad sisse jookseksid. See ei ole raske, aga kui enne pole sellega tegelenud, tuleb natukene harjutada,“ selgitab ta.