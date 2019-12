Tiina Lokk: „Tõe ja õiguse“ pääsemine Oscarite eelnimekirja on Eestile väga suur saavutus

"Otseloomulikult oli sinna nimekirja pääsemine väga tähtis. Sellel lihtsal põhjusel, et sinna esitatakse filme üle maailma. Igal aastal on neid seal kuskil sadakond. Selles mõttes on see suur ja aus konkurents," räägib Lokk.

Lokk räägib, et rahvusvaheliste filmide nimekirjas on tänavu väga tugevad filmid, mis on enamasti sellise orientatsiooniga, et võiksid meeldida ka Ameerika filmiturule. "Enamus nendest filmidest on ka sellised, mis on saavutanud kas väga suure festivalide edu või siis oma maal suure publikuedu. Või siis mõlemad asjad kokku. Konkurents on tugev!"

Lokk tuletab meelde, et "Tõde ja õigus" on kolmas Eesti film, mis on Oscari konkurentsi läbinud: varem on "Mandariinid" jõudnud viie sekka ja "Vehkleja" oli kümne hulgas. Tähelepanuväärseks peab filminaine seda, et nende mängufilmide keskel on produtsent Ivo Felt. "Tal on ilmselgelt hea nina," naerab Lokk.

Oscari võitu ta siiski Tanel Toomi filmile ei ennusta. "Kõik need filmid on väga tugevad. Neil kõigil on väga tugev ja suur festivalide edu. Mis tähendab, et paljud inimesed on neid näinud. See mängib suurt rolli," teab Lokk öelda. "Kõik sõltub sellest, kui palju suudab Eesti oma kampaaniat teha. Kellel publitsisti ei ole, sellel on peaaegu lootusetu kuhugi jõuda. See on ikkagi Ameerika turu keskne. See on naljakas, aga Oscarid on Ameerika külafestival, mis on lihtsalt kujunenud nii prestiižseks. Seal toimivad ka filmide promomisel ameerikalikud reeglid: kui oskuslikult seda tehakse. Sellest sõltub väga palju."

"Aga ma usun, et kõik läheb hästi. Potentsiaali on olemas ja oleks ju vahva, kui Eesti film jõuaks uuesti viie hulka." Lokk ei hakka ennustama, kes võiks kuldse mehikese sellel aastal enda kätte saada, sest igal filmil on tema sõnul oma tugevad ja ka nõrgemad küljed. "See sõltub ikkagi väga palju hääletamisest." Siinkohal tuletab ta meelde, et hääletajateks on ameeriklased. "Mingil moel võib seda ette aimata." Lokk mäletab, et "Mandariinide" edu nägi ta ette. Tanel Toomi filmi edasipääs oli aga talle üllatus – suur ja väga meeldiv üllatus.