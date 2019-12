Õnnesoovid! Roald Johannsoni perre sündis tütar: emotsioonid on täitsa laes! 

„Jaa! Sündis jah, täna öösel tuli,“ sõnas Roald õhinal Õhtulehele. Pisitütar sündis pool kolm öösel. „Tüdruk ja kõik on korras ja nii öelda kõik parameetrit on okeid.“

Kuigi nimele on nad Kariniga juba mõelnud, töötavad nad natukene veel sellele kallal ja mõtlevad. „Ma pigem praegu esimese hooga ei tahaks seda jagada," soovis Roald nime variandi veel saladuses hoida.

Roaldi ja Karini esimene laps, Dora, kellest nüüd saanud suur õde, pisikest ilmakodanikku veel näinud ei ole. „See kõik on veel nii värkse. See juhtus täna öösel, nii et veel ei ole näinud. Valmistungi suurema õe juurde minekuks kohe, ta on praegu vanaema juures,“ sõnas Roald.

„Emotsioonid on täitsa laes. Selline raske viiruste aeg on olnud. Keeruline on olla olnud viimastel nädalatel, selles mõttes on olnud raske. Aga muidugi, praegu on emotsioonid laes ja laps on terve, see on kõige tähtsam. Ja ema on rõõmus ja roosa!“ sõnas Roald lõpetuseks.

Roald rääkis oktoobris Õhtulehele, et peagi suureks õeks saav Dora küll alles väike, kuid vanemad üritavad teda moraalselt nii palju ette valmistada kui võimalik. „Meil esimene laps sai 2-aastaseks septembri alguses ja eks ta pisike on veel, aga loodan, et tal on ka mõnus ootusärevus sees, et saab endale väikese õe,“ sõnas ta.

„Eks siis nii-öelda õunte pealt kunagi vaatame, kuidas suhtumine ja omavaheline läbisaamine on,“ sõnas Roald ja lisas: „Aga me väga loodame, et see kindlasti tuleb hea nagu õdede vahel ikka.“