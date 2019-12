TV3 VIDEO | Marilyn Kerro: ära võta uuel aastal suuri riske, muidu on oht kõrgelt kukkuda 

„Rott elab oma vaenlastega väga hästi koos. Aga see oleneb, kuidas sa olukorda ära kasutad – sa võid kõigega väga hästi kaasa minna, aga kui hakkad liigselt silma paistma, siis sind koristatakse ära. Tahangi öelda, et uuel aastal on tagasihoidlikkus voorus. Tuleb hoida seda, mis sul juba on ja mitte võtta väga suuri riske ega teha suuri muutusi, muidu võib kõrgelt kukkuda,“ räägib Kerro.