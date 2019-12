Charlize Theron meenutab: isa tulistas läbi ukse minu ja mu ema pihta 

"Mu isa oli nii purjus, et ta poleks pidanud olema isegi võimeline kõndima, kui ta tuli majja, relv käes. Olime emaga mu magamistoas ja hoidsime ust kinni, sest isa üritas uksest sisse tulla. Ta astus sammu tagasi ja tulistas kolm korda ukse pihta," meenutab Charlize.

"Ükski kuul ei tabanud meid ja see oli lihtsalt ime." Enda ja oma tütre päästmiseks tulistas Greta oma abikaasat. "See oli enesekaitse," ütleb Charlize, et ema ei saanud süüdistust.

"Mul ei ole häbi sellest rääkida, sest ma arvan, et mida rohkem me sellistest asjadest räägime, seda rohkem saame aru, et me ei ole selles asjas üksi. Minu jaoks on see alati olnud lugu üleskasvamisest sõltlasega ja sellest, mida sõltuvus inimesega teeb."