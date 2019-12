Aega võttis aga asja sai! Mariah Carey kuulus jõululaul jõudis Billboardi edetabeli esikohale 

Kui lugu 1994. aastal ilmus, ei olnud see singel, vaid lühiplaat ja seetõttu ei sobinud see Billboardi Hot 100 tabelisse võistlema. Lõpuks muutusid reeglid ning lugu pääses 2000. aastal esmakordselt esisajasse ning on sellest saadik tipu poole rühkinud.

"Me tegime selle ära!" kirjutab lauljatar Mariah Carey Twitteris.

Mariah on loole teinud uue video ning andnud selle välja ka iseseisva CD-singlina. Billboardi andmetel on lugu striimitud 45 miljonit korda, raadios on seda mängitud 34 miljonit korda ning digitaalselt on seda ostetud 27 000 korda - ja seda kõike viimase nädala jooksul!