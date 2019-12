Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti oma sõjavõla maksmata jättis Tõnis Erilaid , täna, 00:03 Jaga: M

Foto: TÕNU TALIVEE

„Meie asekonsul New Yorgis telegrafeeris välisministeeriumile, et tema on saanud Ameerika Ühendriikide valitsuselt vastuse Eesti noodile sõjavõla protsentide tasumise edasilükkamise asjus. Vastus on samasugune, mis anti teistelegi maksu edasilükkamist palunud riikidele – eitav,“ kirjutab Maa Hääl laupäeval 17. detsembril 1932.