Eesti suurimal retrofestivalil We Love The 90s esineb Eurovisioni võitja 

We Love The 90s esinejate rida sai võimsat täiendust lisaks Katrina and the Waves-ile ka tuntud tantsumuusika artistide Alice DJ ja Sylver näol. Traditsiooniliselt osaleb festivalil ka Eestlaste suur retrolemmik Londonbeat.

Lisaks on kolmepäevasele festivalile juba kinnitatud esmakordselt Eestis esinev 1990ndate hiti "Shut Up (and Sleep with Me) staar Sin With Sebastian, SASH!, Cascada, Groove Coverage, Ice MC ja Alexia. Festivali teisel päeval esineb lauluväljakul oma soolokontserdiga tehno- ja tantsumuusika suurnimi Scooter. Staar jõuab Eestisse maailmaturnee “God Save the Rave” raames.

Katrina and the Wavesi ajalugu ulatub tagasi 1975. aastasse. Erinevate nimede ja kooslustega bänd sai üleöö kuulsaks 1985. aastal hittlooga "Walking On Sunshine", millest kujunes dekaadi üks enimarmastatud raadiohitte. Laulu on hulgaliselt kasutanud paljud teised artistid ning see on 1980ndatest rääkivate filmide üks märgilugusi.

Katrina and the Waves on oma jälje jätnud ka Eurovisiooni lauluvõistluse ajalukku 1997. aasta võidulooga "Love Shine a Light", mis oli üks suuri kümnendi lemmikuid ka Eestis.

Festivali Millenniumi-päeva kava täiendavad Taani tantsumuusika staar Alice DJ ja Sylver. Alice DJ "Better Off Alone" ja "Back in My Life" ja Sylveri "Turn the Tide" olid 2000-ndate üle-Euroopalised tantsu- ja raadiohitid.

90ndate päevaga ühines We Love The 90s programmiga ajastu üks tuntumaid nimesid Londonbeat, kes rõõmustab meid taas oma kustumatu lavaenergia ja armastatud hittidega.