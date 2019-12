TOP 10 | Eesti noored staarid, kelle tähesära hiilgab iga aastaga aina eredamalt 

1. Ott Lepland – aastal 2009. saate „Eesti otsib superstaari võitnud“ hõbekõri ei ole lavalaudadelt kuhugi kadunud. Ott on laulnud end eestlaste südameisse. 2012. aastal esindas ta Eestit Bakuus toimunud Eurovisioni lauluvõistlusel, saavutades lauluga „Kuula“ kuuenda koha. Ott Lepland on õppinud Tallinna Georg Otsa muusikakoolis pop-jazz laulu ning WAF laulukooris, kus tänasel päeval õpetab juba ise lauluhuvilisi noori. Oti laulja tähelend võis alata aga hoopis palju varem. Laulupedagoogist ema märkas poja annet varakult. Väikese poisina ilmus temalt neli kassetti: "Oti suvelaulud", "Oti jõululaulud", "Ott ja valged jänesed" ning "Ott ja sõbrad", viimased kaks on välja antud ka CD-na. Koos ansambliga Beergrass võttis Lepland lauluga "Lambarock" osa saatest "7 vaprat".

2. Getter Jaani – tähelend sai samuti alguse saatest „Eesti otsib superstaari" kolmandast hooajast, kus ta jäi neljandale kohale. Tema annet märkas hitimeister Sven Lõhmus, kes võttis Getteri plaadifirma Moonwalk tiiva alla. Koostööst sai alguse Getteri soolokarjäär. Debüütsingli "Parim päev" produtseeris Sven Lõhmus ja sellest sai aasta mängituim raadiohitt Eestis. 2011. aastal esindas Getter Eestit Eurovisioni lauluvõistlusel Düsseldorfis Lõhmuse kirjutatud lauluga "Rockefeller Street". Praegu on Getter pühendunud ema. Maikuus tervitas ta elukaaslase Ott-Sander Palmiga pisitütart, kellele pandi nimeks Emily.

3. Nublu – kes oleks võinud arvata, et Jaan Rannapi armastatud raamatutegelane ühel päeval ellu ärkab ja kehastub päriselus hoopis räppariks. Nublu on kindlasti üks fenomenaalsemaid nähtusi viimase aja räpiskeenes ja miks mitte ka laiemalt: kui alguses kuulati nublut salaja, teki all, siis tänaseks päevaks on lugude „Öölaps“ või „Mina ka“ sõnad peas nii vanaemal, ehitajal Soomes, pangatöötajal kui ka akadeemikul, kooliealistest lastest rääkimata. Nublu ühendab! Nublu debüütkontsert leidis aset 2018. aasta kevadel Erinevate Tubade Klubis ja tundub, et räppari võidukäik ei raugema – siiani on nublu kontserdid välja müüdud ja rahvas ootab uut materjali.

4. Elina Nechayeva – kristalse kõlaga koloratuursopran ei ole kindlasti mitte üheööliblikas. Juba saates „Klassikatähed“, kus Elina 2014. aastal osales, võis tema häält kuuldes aimata, et siit võib tulla midagi vägevat! Ja nii on ka läinud: 2018. aastal sai Elina suurepärast hääleulatust ja kõrgeid noote kuulda juba terve Euroopa, kui ta Eestit esindas Eurovisioni laval. Elina ei ole kindlasti jäänud loorberitele puhkama. Sellel kevadel esines Elina koos Eesti riikliku sümfooniaorkestriga (ERSO) dirigent Neeme Järvi juhendamisel ning lõi kaasa ka siis, kui maikuus tähistas ERSO koos dirigent Kristjan Järviga Rimski-Korsakovi 175. sünniaastapäeva. Neiu on astunud üles koos maailmakuulsa tenori Placido Domingoga ning uuel aastal võib teda laulmas näha Estonia teatrilaval Franz Lehári operetis „Krahv Luxemburg“. Ei saa mainimata jätta ka kauni koloratuursoprani eraelu, mis on olnud parajalt tormiline. Eurovisioni-aegu liikus Elina ringi ettevõtjast elukaaslase David Pärnametsaga, kellega jõudis 2018. aasta kevadel kihluda. Aasta hiljem teatas naine, et kooselu Davidiga on läbi.

5. Liis Lemsalu – kes oleks küll võinud arvata, et Eesti jalgpalluri Marek Lemsalu peres on kasvamas laululind ja tulevane poptäht. 2011. aastal toimunud „Eesti otsib superstaari“ neljanda hooaja võitja ei ole jäänud ühe hooaja nähtuseks, mida on paraku paljud teised talendisaate kasvandikud. Neiu on oma koha ja suuna Eesti popmuusika maastikul leidnud ning tema tegemised on leidnud ka tunnustust. 2018. aastal pälvis Liis Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta naisartisti ja aasta popalbumi tiitli. Lisaks laulmisele on Liis käe valgeks saanud ka näitlemises. Tema seni suurim ja märkimisväärseim rolli on olnud Anu Auna kodumaises perefilmis „Eia jõulud Tondikakul“. Liis on olnud suhtes muusiku Rene Puuraga. 2017. aastal avaldas aga Kroonika, et Liisil on uus silmarõõm – noor ettevõtja ja ärimees Karl-Erik Kodu.

6. Karl-Erik Taukar – tuntuks sai noorsand 2012. aastal saatest „Eesti otsib superstaari“. Ja kuigi võit läks tol aastal Rasmus Rändveele, on neljandaks jäänud Karl-Erik Eesti popmuusikas korralikult kanda kinnitanud, olles tänasel päeval Eesti üks nõutuim meesartist. 2013. aastal nimetati Karl-Erik Raadio 2 Aaastahiti galal aasta uueks tulijaks, tema esiksingel „Seitsme tuule poole“ jõudis „Aastahitt 2013“ edetabelis teisele kohale. Raadio 2 Aastahitt 2014 hääletuses jõudsid TOP10sse mõlemad Karl-Erik Taukari 2014. aastal ilmunud singlid: „Vastupandamatu“ kolmandale kohale ja „Kell kuus“ kümnendale kohale. Karl-Erik nomineeriti Eesti muusikaauhinnad 2015 hääletusel viies kategoorias: „Aasta album“, „Aasta debüütalbum“, „Aasta popalbum“, „Aasta meesartist“ ja „Aasta parim laul“. Karl-Erik võitis kahes kategoorias: „Aasta meesartist“ ja „Aasta popalbum“.

Lisaks laulmisele on Karl-Erik näidanud suurepäraseid saatejuhioskusi. Ta oli „Eesti otsib superstaari“ kuuenda ja seitsmenda hooaja saatejuht ning möödunud aastal võis teda näha Kristel Aaslaiu kõrval juhtimas „Eesti laulu“ poolfinaalide ja finaali vankrit. Sellel aastal on „Eesti laulul“ Karl-Eriku kõrval saatejuhi rollis näitleja ja koomik Tõnis Niinemets. Karl-Erik elukaaslane on lauljanna Kerli Kivilaan.