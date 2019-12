Maailmakuulus juutuuber PewDiePie teeb Youtube'i maailmast pausi 

30aastane rootslane sai tuntuks videomänge kommenteerides ja oli vahepeal maailma enimteeniv juutuuber. Hiljuti on teda aga süüdistatud rassismis ja antisemitismis. "Järgmise aasta alguses olen ma natuke aega eemal. Selgitan hiljem," ütles mees videopostituses.

Disney lõpetas mehega koostöö aastal 2017, kui tema videotest leiti vihjeid natsismile. Mees ütles, et materjal oli tõesti solvav, kuid lisas, et ta ei toeta vihkamist. Möödunud aastal pidi mees vabandama seetõttu, et jagas naljapilti, mis mõnitas Demi Lovato üledoosi.