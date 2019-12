WOW! „Für Oksana“ on jõudnud Tokyo muusikaedetabelisse 

Gameboy Tetris rääkis, et nublu pakkus seda lugu talle tegelikult juba ammu. "Me ei olnud isegi tuttavad siis ja ka nublu nimi ei olnud tuttav. Pärast kontserti Võsul näitas ta mulle biiti," meenutab ta.

"Mina ausalt öeldes kahtlesin päris kaua, aga nublul oli seda usku, et vajutame lõpuni." Gameboy Tetrise jaoks tundus reggaetoni (muusikastiil - toim.) kasutamine tänasel päeval arusaamatu. "Mulle tundus see veider et teeme reggaetoni saundi. Kui vaatame, mis aasta praegu on ja mis trendid on, siis see ei tundunud loogiline, aga ma eksisin."

Gameboy Tetrise sõnul ei ole "Für Oksana" mitte ainult eestlaste seas populaarne, vaid ka Narvas. "See on väga suur hitt seal." Räppar meenutab, kuidas neil oli hiljuti olnud 5MIINUSE kontsert ja mõned inimesed tulid pärast vaikselt küsima, kas "Für Oksana" ei ole mingil moel tellimuslugu kui eestlaste-venelaste lõimumise kampaaniast.

Gameboy Tetris avaldas, et lugu on jõudnud ka teisele poolee maakera: "Naljakas fakt, et see on mingisuguses edetabelis Tokyos. "Äkki peame sinna tuurile minema?" naljatas Gabeboy Tetris. Saatejuhtide sõnul on lugu lausa esikolme hulgas.

Räppari sõnul jätkub tal nubluga koostöö "Me praegu nokitseme. Nublu tajub seda asja. Me teeme kõik koos, suhteliselt nullist. Mõned asjad on tal võibolla ette valmistatud. Nublu on päris palju noorem. Ta oskab nii hästi seista oma mõtete eest. Julge, pressib oma asja ja need mõtted on väga head," jagab ta kiidusõnu nublu suunas.