Inimesed Juba võetud! Liam Hemsworth tutvustas vanematele uut pruuti Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:43 Jaga: M

Liam Hemsworth Foto: Reuters/Scanpix

Suvel tuli uudis, et Miley Cyrus ja Liam Hemsworth lahutavad oma vähem kui aasta kestnud abielu. Miley on juba ammu edasi liikunud ja tundub, et ka Liam ei jäänud kauaks vallaliseks. 29aastane Liam tutvustas eelmisel nädalal oma vanematele oma uut tüdruksõpra, 21aastast Gabriella Brooksi, vahendab Daily Mail.